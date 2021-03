Le bien commun

Les biens ne sont pas faits pour être concentrés dans les mains de quelqu-uns. Ils doivent être mis au service de tous, en fonction des besoins de chacun.

Le ton est donné!

Aujourd'hui, Ligne de mire aborde la question du bien commun, en partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens.

Pierre Arnaud, président des EDC en Bourgogne Franche-Comté et directeur d'une entreprise de nettoyage industrielle.

Philippe Tixier, économe du diocèse de Besançon et membre des EDC.

Marie-Noelle de Pembroke,présidente des EDC à Paris et directrice d'un family office autrement.

Et la chronique de Jean-Louis Arbez