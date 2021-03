Après une édition 2020 inédite pour le comice de Feurs avec seulement le jugement des animaux de boucherie dans les fermes, l'édition 2021 était également sans public avec uniquement le marché de viande et le concours d'animaux fermiers. Et comme le veut la tradition la viande issue des animaux du concours se retrouvera sur les étals des bouchers de la région pour les fêtes de Pâques dans 3 semaines. On écoute Pierre Dosson président de l'association du comice de Feurs.



