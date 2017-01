Le BILLET de GÃ©rard Faure sur RCF Bordeaux

Avez-vous entendu parler du « Blue Monday » ? Ce serait le jour le plus déprimant ou le plus déprimé de l’année et c’était il y a quinze jours.

D’ailleurs, je ne me sentais pas très bien ce jour-là. Manque de lumière, manque de sommeil, … et peut-être bien manque d’Espérance.

Le soir venu, après avoir trainaillé, je pris le livre qu’un frère bien inspiré m’avait offert. Un petit livre lisible d’un trait et qui donne envie d’y revenir. Son titre ? « Veilleur, où en est la nuit ? » c’est une citation du livre d’ Isaïe 21,11

L’auteur nous conduit à refuser les faux espoirs, à refuser d’idéaliser le passé. Il nous conduit à vivre dans l’Espérance, en posant des actes d’amour qui, à la suite du Christ, nous ouvrent à l’éternité.

La vie éternelle est déjà commencée. Au cœur de la détresse du monde, le chrétien est mû par l’Espérance. Pas celle qui nous fait dire : « ça ira mieux demain ! » (ce qui n’est déjà pas si mal) mais celle qui nous fait poser des actes d’amour, quelles que soient les pensées morbides, défaitistes, désabusées que le malin veut nous inspirer.

Cette lecture n’était pas sans faire écho en moi aux films projetés à St André de Cubzac et dans toute la Gironde lors de la semaine du Festival du film des Droits de l’Homme. On y voyait, au milieu de la terreur, au milieu de la nuit, des hommes et des femmes qui continuent à espérer parce qu’ils continuent à aimer grâce aux forces de résurrection que Dieu leur donne.

Espérer, aimer ; aimer parce qu’on espère ; espérer parce qu’on aime ; et témoigner ainsi, en toute circonstance, que le bonheur est en nous, le bonheur d’être aimé, le bonheur d’être capable d’aimer.

Lisez ce petit livre ! "Veilleur, où en est la nuit ? " Petit traité d’espérance à l’usage des contemporains. Écrit par le R.P. Dominicain Adrien CANDIARD, du couvent du Caire



Gérard Faure

Saint André de Cubzac

