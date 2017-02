Le Billet de Vincent Pointillart sur RCF Bordeaux : Tout ce qui est permis est il bon?

Légaliser le cannabis, que l'on sait être au moins aussi cancérigène que le tabac, toxique pour les artères, démotivant chez les consommateurs réguliers et facilitant, si non responsable de pathologies psychiatriques sous le prétexte d'assainir un marché souterrain me surprend.

Le tabac est légal, ça n'empêche pas la contrebande ni la mise en place de campagnes antitabac pour diminuer le coût humain et sociétal de ce toxique. Même chose pour l'alcool! Qu'on ne nous assomme plus avec le principe de précaution!

Employer son épouse à des tarifs déconnectés de la réalité du travail est peut être autorisé mais est ce bon? ça se discute!

Autoriser l'avortement est nécessaire mais est ce bon, ça ne se discute pas?

Le droit à mourir dans la dignité est nécessaire, ça s'appelle des soins palliatifs à la hauteur de l'enjeu mais le dévier en euthanasie sur demande, même si cela devenait permis, serait ce bon?

L'invasion technologique, la communication virtuelle, les robots humanoïdes, les manipulations génétiques rendent tout possible ou du moins imaginable, mais est ce bon de se prendre pour les maîtres du monde?

La liste est longue des pseudo avancées sociétales dont on s'aperçoit après que tout n'est pas si rose. Ne nous laissons pas séduire par le nouveau, le dernier cri

La notion de droit supplante la notion de devoir, de respect de l'autre, voire d'éthique.

Puissent nos politiques, non pas être irréprochables, comme si chacun d'entre nous l'était, mais être autant que faire se peut, garants du bien commun pour le bien de chacun.

Vincent Pointillart