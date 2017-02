Le BILLET du PÃ¨re Jean Rouet sur RCF Bordeaux : Finalement JÃ©sus aurait fait un mauvais curÃ© !

Cette phrase de Jésus à l’aveugle de Jéricho, écho de celle de Dieu à Salomon au début de son règne, habite mon esprit et mon coeur tous ces jours-ci.Elle met en lumière deux aspects essentiels dans l'attitude de Jésus, Bon Pasteur ; cette question me donne à comprendre, à donner du souffle à ma propre vie de pasteur selon son coeur. Quelle est la pratique pastorale de Jésus ? La disponibilité et la gratuité ! Ce n’est pas le calcul, ce n’est pas le savoir préalable qu’il faudrait inculquer. Ce ne sont pas de grandes stratégies, des programmations bien ficelées, des plans de conquête et d'évangélisation, des campagnes de propagande. Il répond à ce que les gens souhaitent recevoir de lui. Quelle drôle d’idée ! Quel drôle de programme : le besoin des gens ! Bien sûr pas n’importe quel besoin ! Un miracle ? Ils n’auront que des signes et surtout celui de Jonas et de la résurrection. La plupart de ceux qui répondent vont demander une amélioration de leur santé et ils l’ont eu ! C’est à ne pas y croire ! Chaque fois que le Christ est sollicité par un être humain pour qu’il retrouve ses capacités d'être humain, il exauce la demande. Et nous voyons se lever grâce au Christ des hommes et des femmes qui marchent, qui voient, qui sont guéris et qui rendent gloire à Dieu! Les a-t-il revu ensuite ? La plupart certainement pas. Ont-ils fait leur obole ? trop pauvres pour la majorité. Finalement Jésus aurait fait un mauvais curé ! Il ne se soucie pas de la quête, de ce qui se passe après une rencontre significative, il n’a pas de projet missionnaire avec tracts, affiches et photocopieurs. Il n’écrit rien pas même ses homélies, ou ses éditos. Il a passé son temps pendant trente ans à se faire le plus discret possible et ensuite à voyager à la rencontre de tous. Il a aimé en demeurant longuement et sans revendiquer de statut, ni des privilèges, et pendant trois ans pour terminer il a aimé en s’adaptant à chacun et en faisant du bien. A-t-il manqué de réalisme ? Non, car il a choisi Pierre et Judas pour s’occuper de l’intendance et avouez que c’est une vraie réussite.

Gratuit et disponible à l’œuvre de Dieu en l’autre tel est le pasteur selon le cœur du Christ. Quelle belle aventure humaine mes amis !

Au fait toi qui m’écoutes ou qui me lis : que veux-tu que je fasse pour toi ?

Jean ROUET