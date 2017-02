â€‹Le billet RCF Bordeaux : Emplois furtifs, fantÃ´mes ou fictifs...

On connait les emplois furtifs. Ils sont en fait bien réels, mais les travaux se font rapidement, à la dérobée, de manière à échapper à l'attention ou à passer presque inaperçus.

On parle des emplois fantômes qui n'existent que dans l'imagination ou dont les travaux ne sont pas effectués avec la vigueur attendue.

Et de nouveau, l’actualité nous donne beaucoup d’exemples d’emplois fictifs.

Eh bien, je vais vous parler d’un emploi qui aurait les apparences d’un emploi fictif mais qui n’en est pas un.

Radio France Culture, ce 27 janvier, a présenté des entreprises qui embauchent des responsables du bonheur !

Eh bien non, responsable du bonheur en entreprise n’est pas un emploi fictif.

Le bonheur, certains en rêvent, d'autres en font leur métier. Des entreprises ont désormais dans leurs équipes une personne en charge du bien-être de leurs salariés.

Alors quelles sont les missions d'un responsable du bonheur?

Faire en sorte que les salariés aient le sourire le matin en arrivant au bureau. Etre responsable de leur bien-être. Leur procurer un environnement qui leur plaît. Organiser de nombreux événements en interne, un déjeuner mensuel d'entreprise, fêter les anniversaires des salariés.

Le bonheur est une préoccupation qui a vraiment explosé en France l'an passé avec la multiplication de ces postes atypiques dans les entreprises.

Comme l’écrivait Saint Augustin: « Le désir de bonheur est essentiel à l’homme ; il est le mobile de tous nos actes. »

Mais le contenu du bonheur est indéterminé pour beaucoup de nos contemporains.

La prochaine entrée en carême nous rappellera que libérés de nos tentations de l’avoir, du pouvoir et du paraitre, nous pourrons alors mieux comprendre le bonheur.

Gérard GRILLET