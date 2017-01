Le BILLET RCF Bordeaux: Â« Quels choix en 2017 ? Â»

Vive le nationalisme ! Poutine sacré par une des meilleures agences de communication « homme politique de l’année 2016 », Trump élu président de la plus puissante des nations, Erdogan magnifié en Turquie, Bachar El Assad considéré comme le dernier rempart de la Syrie libre et Marine Le Pen, qui, chez nous fait 25% des voix.

Autant d’hommes et de femmes qui trouvent de nombreux soutiens dans le monde et en France. Tous ceux-ci sont très attachés à leur religion locale, tout est parfait, le nationalisme se déroule comme le tapis rouge des ors feutrés du festival de Cannes.

Vous m’autoriserez au 1er février, dans des formules tendance, à vous dire.

2017, sur le plan politique, ne sera pas une si bonne année que cela,

2017, sur plan de la liberté des hommes, ne sera pas une bonne année.

2017, pour les femmes, ne sera pas une bonne année: en France, ils en meurent une tous les deux jours sous le coup de la folie d’hommes, imaginez la multiplication à l’échelon mondial !

2017, pour les journalistes, ne sera pas une bonne année, une centaine d’entre eux sera assassinés sans compter ceux réduits au silence dans de nombreux de pays.

2017, pour la famille, ne sera pas une bonne année. Nous qui entendons tant de personnes nous parler de papa, maman et leurs enfants. En France, il y a une augmentation des familles monoparentales.

Pour les 11 mois à venir, je vous souhaite malgré tout beaucoup d’espérance et de persévérance.

Persévérance, dès le premier siècle, un homme public a parlé à contre courant. Son programme était: premier chapitre l’amour, second chapitre le service.

Espérance, dans l’évangile du jour, retenez qu’autour de LUI de nombreuses personnes ont dit : « d’où cela lui vient il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? »

Tout ce qui vous dérange doit être entendu et repris, construisons une année non pas pour nous, ce serait le nationalisme individuel, mais une année vers l’Amour des autres.

Michel d'Elloy