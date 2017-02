Pour découvrir ce que nous ne connaissons pas du bois, depuis sa formation, sa composition jusqu'à ses principaux atouts, Planète sciences nous invite à rencontrer l'association Inetr Foret Bois grâce à Elodie Thevenet .

Avec un poêle moderne et performan, le bois combustible s'il est de bonne qualité, est tout à fait interessant puisque représentant une énergie renouvellable et sa combustion n'émet que des quantités acceptables de Monoxide de carbone et de particules fines, contrairement aux foyers ouverts.