Le Bourges Basket lance enfin sa saison ce soir au Prado

Après de longs mois d'attente et un début de saison sans cesse repoussé à cause du Coronavirus, les Tango sont de retour au Prado ce soir face aux lyonnaises de l'ASVEL.

Le 11 mars dernier, Les Tango s'inclinaient (84-75) sur le parquet du Fenerbahçe Istanbul en Turquie, pour le quart de finale aller de l'Euroligue 2019-2020. Plus de 7 mois et une crise sanitaire plus tard, le club va enfin pouvoir rejouer un match officiel et retrouver le chemin du championnat, qui plus est à la maison.

Malgré quelques matchs amicaux, les berruyères sont sevrées de rencontre depuis la mi-septembre (une victoire contre les belges de Braine 79-60). Le coach berruyer Olivier Lafargue a donc eu beaucoup de temps pour préparer la saison :"D'habitude on n’a jamais le temps quand on est à Bourges ! Les filles reviennent, on a une ou deux semaines et la préparation se compte plutôt en jours, là on a eu plusieurs dizaines de semaines". Une préparation à rallonge qui ne remplace évidemment pas les matchs : "A un moment donné, on ne progresse plus quand on ne fait que s'entraîner, c'est pour ça qu'on a hâte de retrouver les matchs officiels."

Laëtita Guapo, enfin dans l'arène

Arrivée au club en avril dernier, la nouvelle ailière du Bourges Basket, Laëtita Guapo (25 ans, 1,82m) nous confiait durant le confinement le "rêve" que représentait pour elle la perspective de porter le maillot Tango. La numéro 1 mondiale de Basket 3V3 va enfin pouvoir faire ses débuts officiels avec le club ce soir. L'auvergnate a faim de match et s'attend à un début de rencontre relevé contre les lyonnaises :"Les premières minutes du match vont être sûrement haletantes (rire) ! Mais c'est le jeu aussi... on s'est préparé pour ça. Ça va être dur, très intense. Les deux équipes auront peut-être du déchet au début [...] on va mettre beaucoup d'intensité."



Laëtitia Guapo, la nouvelle ailière du Bourges Basket est prète à en découdre ce soir contre les lyonnaises

La saison commence pour le club mais au vu de la situation sanitaire, difficile de se projeter sur la suite. Dans ce contexte très flou, le coach Olivier Lafargue préfère garder le positif :"Ça facilite aussi les choses. Au lieu de se poser des questions, de savoir ce qu'il va se passer dans 4 ou 5 matchs, on va se centrer sur le moment présent, le prochain entraînement, le prochain match [...] au lieu que ce soit déstabilisant il faut qu'on essaye d'en faire une force".

Coup d'envoi du match entre Bourges et l'Asvel ce soir à 20h. Le Prado sera limité à 1500 personnes et ouvert uniquement aux abonnés et aux partenaires. La billetterie sera fermée.

