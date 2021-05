Le bout du tunnel pour Danse au fil d'Avril

Programmation virtuelle, décalage de dates et de rencontres jusqu'en juillet, le festival "danse au fil d'Avril" aura réussi à maintenir sa 30eme édition, contre vents et marées, et accueille avec un grand soulagement les récentes annonces gouvernementales, Luz Pittaluga déléguée aux actions culturelles au sein de la Fédaration des Oeuvres Laïques de l'Ardèche nous donne plus de détails au micro de Vincent Guigon.