Le Brexit menace t-il l'emploi en Pays de la Loire ?

Les élections britanniques ont fait des heureux, des malheureux mais aussi redonné de l’allant aux indépendantistes écossais et nord-irlandais, larges vainqueurs de ce scrutin sur leur territoire respectif. Et cela devrait nous promettre une certaine animation une fois le Brexit définitivement acté le 31 janvier prochain. Confirmation de la fracture entre le nord, pro-européen, et le sud, qui affirme sa sortie de l’UE. Les irlandais à l’ouest, regardent pour l’instant, mais prendront-ils parti pour leurs voisins d’Irlande du Nord ? Rajoutons un peu de magie et des dragons, et préparons la saison 9 d’une célèbre série fantastique. Sympa, non ?

Pour ce nouveau numéro de CNE, nous retrouvons Vanessa Charbonneau, vice présidente du conseil régional des Pays de la Loire en charge des affaires européennes.

Dans l’actualité européenne de ces derniers jours, l’accord sur la neutralité carbone et la Pologne. Le pays de Nicolas Copernic n’était pas très chaud pour faire face au réchauffement climatique. Il faut dire que l’objectif c’est 2050, c’est quasiment demain, hein… enfin presque.

Vanessa Charbonneau, peut-on dire qu’un seul membre vous manque et tout est compromis ?

De plus, selon touteleurope.eu, « les dirigeants de l'UE "saluent" également "l'annonce par la Banque européenne d'investissement (BEI) de son intention de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d'euros d'investissements" » d’ici à 2030.

Michel Barnier est reconduit au poste de négociateur pour l’UE, le Brexit est donc acté. Les britanniques ont donné, lors des récentes élections législatives, leur intention ferme et définitive de mener à bien ce feuilleton qui dure, qui dure… Rendez-vous le 31 janvier prochain.

D’ici là, les acteurs politiques et économiques des Pays de la Loire sont dans l’attente, mais dans quelle mesure sont-ils prêts pour la bascule du Brexit ?

Quelle est la stratégie à adopter désormais ? Maintenir le lien avec la Grande-Bretagne coûte que coûte ou trouver d’autres partenaires internationaux ?

Quels leviers a prévu d’activer la région dans sa démarche d’accompagnement ?



