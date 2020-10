Comme chaque mardi sur RCF Touraine, c’est l’heure de votre rendez-vous avec votre magazine consacré aux associations locales. Pour débuter ce mois d’octobre, nous allons jouer en découvrant le Bridge Club de Tours installé à Chambray-lès-Tours. Pour en parler ce matin, nous accueillons Guy-Michel Bouley et nous allons en savoir plus avec notre invité sur ce célèbre jeu de cartes alliant esprit d’équipe et calcul mental. On se retrouve tout de suite !