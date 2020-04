Le brûlage des déchets verts et l’écobuage interdits dans le Puy-de-Dôme dès ce mercredi

Les chiffres fournis par l'autorité préfectorale parlent d'eux mêmes. Entre le 27 mars et le 6 avril dernier le SDIS63 est intervenu à 25 reprises pour feux de végétaux. En tout, 14 hectares sont partis en fumée en une semaine. Conséquence notamment de la sécheresse des sols et de la végétation.

« À l’heure où les forces de sécurité sont pleinement mobilisées sur la crise sanitaire en cours, il est essentiel de ne pas générer une activité superflue dans les missions des sapeurs pompiers » indique la Préfecture dans un communiqué.

D'autres solutions existent

En attendant la fin du confinement et la réouverture des déchetteries, la Préfecture invite à se tourner vers d'autres solutions pour traiter les déchets verts :

dépose des petits déchets verts au pied des arbres et des plantes comme paillage .

. pratique du « mulching » pour la tonte (laisser l’herbe coupée sur place pour enrichir le sol).

pour la tonte (laisser l’herbe coupée sur place pour enrichir le sol). stockage des plus grosses branches ou dépose en tas pour faire un hôtel à insectes qui favorise la biodiversité.

Une contravention de 450 euros

Ce lundi 6 avril vers 21h30, un important feu de fôret s'est déclaré à Anzat-le-Luguet. Selon le Sdis 63, plus de 90 sapeurs-pompiers et 33 engins ont dû intervenir. Entre 8 et 10 hectares sont partis en fumée.

L'objectif reste donc d'éviter au maximum ce type d'incidents. L'autorité préfectorale rappelle que le non-respect de la mesure d’interdiction peut faire l’objet d’une contravention de 3e classe de 450 euros.

Le communiqué de la Préfecture précise aussi que cette interdiction permettra de limiter la pollution de l’air. Le brûlage de 50 kg de déchets verts pollue autant que rouler environ 13 000 km avec un véhicule essence ou diesel récent (Source ATMO AURA– 2016).