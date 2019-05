Le cacique Raoni, chef des Kayapos, en visite à Lyon

Il se dégage du chef Raoni une énergie incroyable et communicative. Coiffe en plumes vissée sur la tête, plateau labial le caractérisant précédant sa silhouette, il a gravi les marches menant au Musée des Confluences aux côtés du président de la Métropole David Kimelfeld, et de Myriam Picot, la maire du 7e arrondissement et présidente du musée.

"Comment protéger la forêt, c'est cela que vous devez apprendre"

Le chef des Kayapos cherche à lever un million d'euros pour sauver la réserve du Xingu au Brésil. Il rencontre des chefs d'Etat, des ministres, des représentants des cultes. À Lyon, David Kimelfeld a d'ores et déjà annoncé qu'il proposerait au Conseil métropolitain de soutenir l'association Forêt Vierge à hauteur de 50 000 euros.

Le chef s'est adressé à des collégiens de la Croix-Rousse, très sensibles à l'écologie et curieux de l'engagement du cacique. Il leur a délivré un message inspirant, enthousiaste et porteur, les incitant à s'ouvrir sur le monde et à lutter pour sauver les forêts et les cultures indigènes.

Il a insisté sur l'égalité de tous les hommes : "Nous avons une bouche, vous avez une bouche... nous avons un nez, vous avez un nez", liste-t-il. Pourquoi, donc, se faire la guerre ? Il revient sur les actions perpétrées à l'encontre des peuples amazoniens.

Infatigable militant

Le chef Raoni n'est pas de ceux qui baissent les bras à la première difficulté. Et lorsqu'on lui demande s'il n'est pas trop fatigué, la réponse est catégorique : "Non!"