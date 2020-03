Le café Lingo à Motbrison

Vous aimez vous exprimer en anglais, portugais ou allemand, même si vous ne parlez pas couramment ? Vous avez envie de rencontrer d'autres personnes avec des intérêts similaires ? Alors le Café Lingo est fait pour vous ! Le mardi tous les 15 jours vous pouvez venir au Centre Social de Montbrison entre 12 h 15 et 13 h 30 prendre un café ou un thé et parler dans la ou les langues de votre choix ! Marie Buttler et Claire Liogier qui en sont à l'origine nous disent tout sur le Café Lingo.

Centre social de Montbrison : 04 77 96 09 43 ou csm@montbrison42.fr