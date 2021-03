Le cake Carnet de saveurs d'Anne Leick, la SACEM Metz et le Dr Khalifé Khalifé.

Vous connaissez toutes et tout la recette du cake d'amour dans Peau d'Ane mais ce soir c'est le cake d'Anne que nous découvrons, Anne Leick et son blog Carnet de Saveurs après le journal régional présenté par Sébastien Souici. Auparant nous entendrons en compagnie de Joscelyn Lapart, Sébastien Aiguier délégué régional de la SACEM à Metz. Nous débutons le 1819 comme nous le faisons toutes les deux semaines avec le docteur Khalifé Khalifé, 1er adjoint au maire de Metz et président du conseil de surveillance du CHR Metz Thionville pour faire un point vaccination en Moselle.