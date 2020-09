Le campus de la Transition - Cécile Renouard

Invité : Cécile Renouard, co-fondatrice et présidente du Campus de la Transition, directrice du programme CODEV à l’ESSEC Business School, professeure au Centre Sèvres, religieuse de l'Assomption

Le Campus de la Transition veut penser la transition sociale et écologique à l’échelle d’un territoire ou de manière plus globale. Il forme des étudiants à s’emparer de ses questions, et propose une expérimentation sur place par une vie communautaire

Journal régional : (Par Denis Charbonnier)

Chroniques :

Regard éditorial : La pollution tue (Par Marie-Hélène Restoin)

Tourisme : Le port des Salines sur l’Île d’Oléron (Par Elodie Chazet)

Concerts classiques : Captation du Requiem de Verdi en hommage aux victimes du Covid-19 en Lombardie (Par Aude Pénicaut)