Le campus de la Transition - Cécile Renouard

Invité : Cécile Renouard, co-fondatrice et présidente du Campus de la Transition, directrice du programme CODEV à l’ESSEC Business School, professeure au Centre Sèvres, religieuse de l'Assomption

Le Campus de la Transition veut penser la transition sociale et écologique à l’échelle d’un territoire ou de manière plus globale. Il forme des étudiants à s’emparer de ses questions, et propose une expérimentation sur place par une vie communautaire.