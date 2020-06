Le candidat Damien Bertrand

Cette semaine, nous vous proposons d’aller à la rencontre des candidats aux municipales à Cognac…

Ils sont encore 4 en lice… Le 28 juin, les Cognaçais qui se déplaceront pour le 2ème tour des municipales feront leur choix entre Morgan Berger, Damien Bertrand, Jean-Hubert Lelièvre et Jonathan Muñoz. Avant le 1er tour, nous avions invité l’ensemble des candidats prêts à se présenter le 15 mars à échanger lors d’une émission de débat. Avant ce deuxième tour, nous voulions jouer notre rôle dans le cadre de la campagne électorale sous une autre forme…

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les candidats peuvent essentiellement faire entendre leur approche pour la ville de Cognac par internet, les réseaux sociaux… bref via le numérique et les médias. D’habitude, la campagne se mène sur le terrain… notamment à travers du porte à porte et des réunions publiques, des meetings… En tant que média citoyen, nous avons donc proposé à chaque candidat une émission pour compenser un tant soi peut ce manque…



Dans cette émission, Damien Bertrand et Isabelle Pagès, candidats pour ces municipales à Cognac…