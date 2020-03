Le caramel , un produit aux multiples usages et à la qualité très controlée .

Intro : Une nouvelle émission pour parler de caramel et de ses multiples usages et de ses normes .Planète sciences rencontre Henri Nigay , un industriel spécialiste du caramel pour nous faire découvrir l'univers dece produit .



Désa : Les produits alimentaires sont soumis à des contrôles et des normes très stricts , ce qui nous permet de les consommer sans crainte contrairement à ce qui est parfois communiqué dans les médias .