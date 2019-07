Le Carré-Colonnes devient Scène Nationale

Le Carré Colonnes de Saint-Médard en Jalles devient Scène Nationale. A l'occasion de la venue du Ministre de la Culture ce vendredi, la salle de spectacle est devenue la 8ème scène nationale de la région et la 72ème en France. Cela implique une reconnaissance nationale et une aide financière de l'Etat supplémentaire, ainsi qu'une meilleure exposition des oeuvres et des artiste : ce qui est le but du ministère de la culture, comme en témoigne Frank Riester, Ministre de la Culture.

Pour connaitre la programmation de cette salle rdv sur www.carrecolonnes.fr