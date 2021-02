En s'appuyant de l'encyclique Laudato Si, le CCFD Terre Soldaire entame sa campagne de Carême 2021 avec le grand désir de nous sensibiliser à la beauté de la Création et la responsabilité que nous avons d'en prendre soin.Ainsi, nous respecterons à la fois la Nature qui nous est confiée et nous améliorerons la vie des hommes et des femmes du monde entier.Merci à Chantal Bernard, Anne Sophie Vaxelaire et Pascal Blaise pour leur intervention!