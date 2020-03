Le CCO de Villeurbanne ouvre un Fab Lab solidaire

Début février dernier, le Centre Culturel Oecuménique inagurait son "Fab Lab", un laboratoire d'expérimentation autour des machines et du numérique. Le projet a été soutenu par la Fondation Orange.

Le but ? Se réapproprier les nouvelles technologies alors qu'existe une véritable fracture numérique. On vient y comprendre comment la technique fonctionne, réparer des appareils obsolètes, découvrir, apprendre... et fabriquer.

Un atelier populaire

Le Fab Lab est destiné à tous, associatifs et habitants, mais plus particulièrement aux jeunes jusqu'à 25 ans, les décrocheurs que Sayat Topuzogullari appelle "curieux". "Un levier pour retrouver leur chemin, et pourquoi pas se professionnaliser".

Fabien Marquet rappelle aussi l'utilisation de ce Fab Lab à destination des publics prioritaires, notamment autour des ateliers qui travaillent sur le textile et la création artistique. Et souligne encore l'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec des formations sur les outils.

Le Fab Lab s'inscrit dans un projet plus global : le Mad Lab, le pôle numérique inclusif du CCO. Le Mad Lab rassemble un espace de libre-accès et de formation au numérique, des propositions de micro-stages autour du numérique créatif, l'hackelier (formations nomades pour les habitants), ou encore un futur musée numérique en lien avec les Micro Folies.

Le site internet du CCO pour plus d'informations : https://www.cco-villeurbanne.org/