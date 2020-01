Le Cedef, le Cercle des Enfants Dirigeants d’Entreprises Familiales

Pas toujours facile quand on est jeune, parfois tout juste sorti des études, de reprendre l’entreprise familiale. Alors pour accompagner ces successeurs, ses héritiers, Philbert Corbrejaud, Chef de la Tribu Maâtura, révélateur de talents depuis 20 ans, et Cécilia Laurent, Directrice Générale adjointe de PRB, qui va prendre la suite de son père, ont créé l’an dernier le Cercle des Enfants Dirigeants d’Entreprises Familiales. Ce mardi, un deuxième cercle est lancé en Vendée. Pour en savoir plus, Fanny Brevet s’entretient avec Philbert Corbrejaud.