Le centee d'étude et d'action sociale interroge sur la transition énergétique

Quelle transition énergétique pour demain? C'est la question que pose le centre d'étude et d'action sociale. Il organise une après midi de conférence.



Au chapitre économique, nous nous arrêterons dans cette édition sur les projets d'investissement de la société Wordline. Elle va créer un centre de recherche à Blois et Tours. Et plus globalement, l'entreprise prévoit plus de 300 recrutement dans les trois ans à venir



À nouveau une journée très ensoleillée demain. ET également froide. On attend des températures autour de 5 degrés.