Le centenaire des PEP42

Invités : Jean-François Payre, Président des Pep42

Christian Bufferne, coordinateur de l'équipe d'organisation du centenaire



Photo : Jean-Claude



Une organisation qui intervient dans le domaine du médico-social, de l'éducation, des loisirs, sur le département de la Loire ? il s'agit des PEP42.

A l'occasion de son centenaire, nos invités vont mieux nous faire connaître cette association, ses valeurs, ses engagements et ses actions aussi ambitieuses que volontaires au service d'une société inclusive .

Mais cet anniversaire doit aussi être festif et impliquer tous les intervenants du département, de nombreuses manifestations de nature très variée sont prévues, une façon sympathque d'allier action, solidarité et joie.