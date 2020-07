Le Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire de Blois

Ne pas oublier, pour ne pas répéter les erreurs et atrocités du passé. C’est la mission du Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire (CRDM) à Blois. Une exposition permet de découvrir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale telle qu’elle a été vécue dans le Loir-et-Cher.

Portraits de résistants, souvenirs de guerre, habits de déportés,… Et le médiateur culturel du CRDM, Clément Even, vous accueille pour une visite guidée.



Des animations estivales sont au programme : visite famille (mardi et vendredi à 15 heures), jeux de société (jeudi à 16 heures), visite « hors les murs » (mercredi à 16 heures) et exposition « Vieux Cabot ».

Pour toutes ces activités, la réservation est conseillée. Toutes les activités sont à 2 euros et l’entrée au Centre pour les adultes est de 5 euros (gratuit pour les enfants).

Plus d’informations au 02 54 44 67 40 ou sur https://www.blois.fr/attractive/remarquable/centre-de-la-resistance