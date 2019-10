Le centre de rééducation de Quingey - Le programme Parkinson

Ce sont les valeurs sur lesquelles s’appuie le personnel de l’établissement de santé de Quingey, pour faire son travail.

Il s’agit du plus grand centre de réadaptation et de rééducation du Doubs.

Parmi les programmes de soins mis en place par cette structure, que nous avons découverts hier, celui innovant et développé aux Etats-Unis destiné aux patients touchés par la maladie de Parkinson.