Le centre ludo commercial Steel

Le centre commercial STEEL a ouvert il y a 15 jours et déjà 250 000 visiteurs. Pour Josselin Durand le directeur de Steel, cela s'explique par le côté remarquable de la structure et de son agencement dont les 40 000m2 d'espaces verts.

Qu'en est-il à part cela du rapport entre Steel et le commerce du centre ville de Saint-Etienne ? Quelles caractéristiques et possibilités offertes par Steel ? Les réponses de Josselin Durand dans ce nouveau numéro de l'émission : "La Loire aujourd'hui" sur RCF Saint-Etienne.

© cliché RCF 42

© youtube/ villedesaintetienne