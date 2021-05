Le centre Ti An Oll fête ses 40 ans cette année partie 2

Ti an Oll est une association d’éducation populaire. Elle a pour ambition de permettre à chacun de s’émanciper et de s’épanouir, de se réaliser pour les plus jeunes, de se (re)découvrir pour les adultes et de s’affirmer pour les aînés. Elle fête cette année ses 40ans d'éxistence.

On revient sur cette période en compagnie de Ronan Pérot, directeur et Viviane Guillerm, coprésidente de la structure.

Plus d'infos : https://tianoll.com/