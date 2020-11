Le cercle complet de la Saline royale d'Arc-et-Senans - L'avancée des travaux

Et devrait durer jusqu’à l’été 2021.

L’agence dijonnaise Mayot et Toussaint et le paysagiste Gilles Clément ont été sélectionnés pour réaliser le deuxième demi-cercle de la Saline royale d’Arc-et-Senans.

Et ainsi réaliser la cité idéale, la cité utopiste imaginée au 18ème siècle par son architecte Claude-Nicolas Ledoux.