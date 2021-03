Le changement d'heure : l'Unon Européenne va trancher (un jour)

Le changement d’heure – L’UE n’a toujours pas tranché…



Cela aurait du s’opérer il y a deux ans maintenant : la fin du changement d’heure bis-annuel.



Économie d’énergie ?

Chimère datant du XVIIIème siècle, idée de Benjamin Franklin pour économiser les énergies de l’époque, bougies et chandelles, en profitant le plus possible du soleil le soir. Idée reprise dans l’Hexagone en 1975 après le premier choc pétrolier.

Bref, soleil le soir ou non, c’est de l’histoire ancienne. Car ce n’est pas pour ce qu’on se couche tôt devant nos écrans, dans nos sociétés actuelles, que l’idée est encore défendable.



Santé

Arrive donc les questions d’impact sur la santé. Risque d’infarctus, augmentation des accidents de la route, perte d’énergie par individu rapportée à l’échelle… Tout semble indiquer qu’il est temps d’y mettre un terme.

À titre personnel, je ne m’en plaindrai pas, je mets toujours 15 jours à m’en remettre…



Décision

Mais alors, pourquoi un tel délais pour s’y mettre ? Puisque tout le monde semble d’accord… Oui, un dossier simple, pour une fois avec l’UE, mais qui doit prendre en compte les habitudes culturelles, l’organisation pour coordonner les 27 pays membres sans oublier qu’ils sont répartis sur 3 fuseaux horaires différents. Entre temps le Covid-19 est passé par là, autant vous dire que le changement d’heure : pfffiou ! Hein… Et puis il y l’impact économique (parce que le santé ça va bien deux minutes) : informations, transports, cours des bourses… les échanges au sein de l’Union dépende de l’heure. Eh oui, on l’oublie vite mais la donnée structurante de l’économie n’est pas la monnaie, mais le temps. Comme on semble l’oublier parfois. Mais cette fois-ci c’est, sûr, on va mettre fin au changement d’heure, promis juré… en 2022.



Heure d’été ou heure d’hiver ?

Calage physiologique sur l’heure solaire ou bénéfice des longues soirées d’été ? Les avis sont partagés, beaucoup s’en fiche, mais l’heure d’été semble avoir de l’avance. C’est vrai que l’été a toujours eu la côte : plus de soleil, les vacances, les soirées en terrasse (oh ça va, on rigole!), et selon des scientifiques américains et britanniques un gain niveau santé, avec plus d’activité physique, imputable à un ensoleillement plus important le soir.



Ah ! Une dernière chose : sans rentrer dans les détails, il faut savoir que le Brexit a mis son grain de sel aussi dans ce dossier là, rapport à la République d’Irlande, vous voyez ? Décidément, quand ça n’veut pas...