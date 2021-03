Le changement de sa chaudière au fioul facilitée à Déols

1 000 arbres du Centre-Val-de-Loire vont servir à reconstruire la flèche de la cathédrale Notre dame de Paris. Des chênes offerts par des forestiers publics et privés. Dans le Loiret l’abattage a commencé la semaine dernière en forêt d'Orléans.



Pas toujours simple de se loger, surtout si on est de passage. Au Blanc, on peut se faire aider par le Service logement jeunes en Brenne.



Un partenariat entre Déols et GRDF pour aider les habitants à changer leur chaudière au fioul. De quoi permettre des avantages économiques et écologiques.



Le sport peut aussi se pratiquer depuis chez soi. Depuis quelques mois les coach sportifs à domicile sont très sollicités.