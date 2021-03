Le chant des oiseaux et le retour du castor

Le printemps arrive, les beaux jours s'installent et avec eux les oiseaux qui s'en donnent à coeur joie et ce, pour multiples raisons. Découvrons avec les bénévoles de la Ligue pour la Protection des Oiseaux le chant des oiseaux ainsi que le retour du castor en Côte d'Or.

Dominique Laigre, Patrice Lacroix et Simon-Pierre Babski nous propose ce rendez-vous "C Le Mag".