Le chant du coq bientôt classé au patrimoine ?

Dépité de voir des habitants traînés en justice pour le braiment des ânes, le meuglement des vaches ou le chant du coq, le maire de Gajac en Gironde veut faire classer les bruits de la campagne au « patrimoine national ». Une affaire partie notamment de l'histoire du coq Maurice, en Charente-Maritime. Gallinacé qui est le sujet d’un litige entre sa propriétaire et des voisins, qui lui reprochent de chanter de trop bon matin. Le maire de Gajac Bruno Dionis du Séjour a donc décidé de lancer une demande d'inscription des bruits de la campagne au patrimoine national. Il a reçu près de 400 courriers venant de toute la France et même de certains pays européens acquiessant sa demande. On l'écoute.

Si sa requête allait au bout, toute plainte visant ces bruits n'aurait plus aucune chance d'aboutir au tribunal.