Le chanteur Alan Simon demande un déconfinement complet pour le monde culturel

Alors que la vie sociale et économique reprend son cours, un secteur peine à repartir après le déconfinement. C'est le secteur culturel.



2400 festivals ont été supprimés en France. Les programmes culturels d'été sont en berne.



Une situation qui scandalise Alain Simon. Le chanteur, musicien et créateur de spectacle (Excalibur, Anne de Bretagne, Chouans) demande un déconfinement complet pour le monde culturel.



Sur sa page Facebook " Les oubliés ", il dénonce le manque de considération de l'Etat et des collectivités.



Alan Simon interrogé par Antony Torzec.