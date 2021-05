Le chantier de la Voie Grévy entre Dole et Mont-sous-Vaudrey

La voie Grévy est une voie verte, ouverte aux déplacements doux, d’une longueur de 18 kilomètres entre l’avenue Eisenhower de Dole et la commune de Mont-sous-Vaudrey.

A cause de la crise sanitaire, l’exécution du chantier a pris du retard.

Il a pour but d’aménager la voie ferroviaire désaffectée construite à la demande du président de la République Jules Grévy à la fin du 19ème siècle, afin de lui permettre de rentrer de Paris, via Dole, dans son château de Mont-sous-Vaudrey.

Le maitre-d ’œuvre des travaux actuels est le bureau d’études Artelia basé à Dijon.