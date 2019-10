Pour le reportage du jour, on vous propose un voyage au coeur du Moyen-Âge. Le château de Bouzols est installé à Arsac-en-Velay en Haute Loire depuis le XIème siècle. Il est passé entre les mains de grandes familles de la région : Polignac, Mercoeur, la Tour d'Auvergne Bouillon. Ils ont façonné et transformé la forteresse au fil des siècles.

Le château va construire des défenses de plus en plus développées au fil des siècles. Certaines pièces sont remaraquables, notamment la salle à manger qui a conservé son plafond de la Renaissance et sa décoration datant du XIXème siècle. Autre point d'intérêt : l'oratoire du château dispose de décors religieux consacrés à la vie de la Vierge Marie. Des peintures murales réalisées au XVIIème siècle.



RCF Haute-Loire - La salle à manger du château