Le château de Culan appartiendra-t-il au département du Cher ?

L’avenir du château de Culan est en suspens. Ses propriétaires souhaitent le donner au département du Cher, mais ce dernier se laisse du temps avant de se prononcer.



Après le conseil municipal et les conseils de quartiers, la ville de Bourges va lancer une nouvelle instance dans le paysage politique locale : l'assemblée citoyenne. Elle sera composée de 48 citoyens tirés au sort.



C’est officiel : le Bourges foot et le Bourges 18 ne font plus qu’un ! Les deux présidents ont déposé les statuts en préfecture la semaine dernière en présence du maire et du préfet.



Bientôt des changements pour le golf de Villedieu-sur-Indre, la municipalité a de nombreux projets pour renforcer son attractivité.