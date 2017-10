Le Château de Versailles expose ses cadeaux diplomatiques

Ils sont princes, ambassadeurs, peintres, écrivains, architectes, philosophes... Durant tout le XVIIIè siècle ils étaient nombreux, ces visiteurs du monde entier à venir visiter Versailles, lieu cosmopolite par excellence, pour y déposer des cadeaux. Certains, de véritables trésors, sont montrés pour la première fois au public. L'exposition "Visiteurs de Versailles - 1682-1789", se tient du 22 octobre 2017 au 25 février 2018. au château de Versailles.



À Versailles, la règle du jeu était d'"impressionner l'autre"

Versailles, portes ouvertes toute l'année

On a sans doute du mal à se le représenter aujourd'hui, mais Versailles était au XVIIIè siècle une résidence publique, c'est-à-dire ouverte à tous. "Versailles était conçue par Louis XIV comme une résidence officielle, à partir de ce moment là, Versailles était un palais public, une résidence totalement ouverte", explique Bertrand Rondot, co-commissaire de l'exposition. Ainsi, quelle que soit sa condition et sa richesse, tout le monde pouvait vernir à Versailles et tenter d'apercevoir le roi.



cadeaux diplomatiques

Portraits d'ambassadeurs, costumes de Cour, mais aussi cadeaux du Siam ou de l'Empire ottoman... À travers les 300 œuvres exposées on comprend tout l'enjeu politique des cadeaux diplomatiques. À Versailles, la règle du jeu était d'"impressionner l'autre". Trois siècles plus tard ces objets font toujours effet et continuent d'éblouir le visiteur.