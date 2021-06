Le Château Ste Roseline et Château des Demoiselles labellisés "Vignerons engagés"

La direction s'engage aussi à développer les actions nécessaires au développement social de l'entreprise : plus de formations, de journées de cohésion d'équipe, plus d'embaude d'étudiants, l'emploi de personnes en situation en handicap.

Les châteaux participent aussi à la vie du territoire en créant des événements locaux. Ils participent à la richesse du territoire par leurs produits et leur savoir-faire.

De plus, une balade Sainte Roseline vient d'être créee, pour découvrir les domaines, l'environnement et les actions vertueuses. Cette boucle de 3,5 km aux alentours du domaine est constituée de 7 étapes interactives. Chaque étape sera matérialisée par un QRcode renvoyant vers un contenu dynamique. En accès libre 7j/7.

Infos sur : www.sainte-roseline.com