Le chef Joseph Viola en version originale

C'est une belle histoire que celle de Joseph Viola : né en 1965 dans les Vosges, où sa famille italienne s'est installée quelques années plus tôt, "Pepo", petit dernier d'une fratrie de sept enfants, grandit au rythme des grandes tablées familiales qui lui donneront déjà l'idée que la cuisine a quelque chose à voir avec le partage.

Passé par les tables étoilées Les Prés d'Eugénie dans les Landes et Léon de Lyon, formé auprès de Michel Guérard et de Jean-Paul Lacombe, Joseph Viola devient meilleur ouvrier de France en 2004. Cette même année, il reprend le mythique bouchon lyonnais "Daniel et Denise", un nom qu'il va par la suite afficher sur la devanture de deux autres restaurants dans les quartiers de Saint-Jean et la Croix-Rousse.

Passionné de football et de sports mécaniques, le chef se confie au micro de RCF Lyon.