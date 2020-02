Le chemin de reconstruction de Rachel, rescapée des violences conjuguales

Il y a 20 ans, Rachel Jouvet tombait sous les coups de son ex-conjoint, dont elle a failli succomber... et ce jour-là, son père a perdu la vie. Pourtant, tous les signaux étaient déjà au rouge: ellle avait porté 13 plaintes et s'était séparé de son conjoint violent, qui continuait malgré tout de la frapper et de la harceler. Comment en arrive-t-on à vivre une situation pareil ? Et surtout, est il vraiment possible de s'en sortir et de se relever ? Rachel, le psychologue Pascal Pignol, le lieutenant-colonel Vilmain et Nelly Lefeuvre de SOS Victime 35 nous répondent, au regard de leurs expériences.