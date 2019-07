Le cheval de trait

L’association « Rouler à Cheval » et une association de défense des chevaux de trait. Elle valorise l’attelage mais aussi la randonnée à cheval et anime de nombreuses fêtes publiques. C’est aussi un club sportif affilié à la fédération française d’équitation qui organise ce dimanche un concours national d’attelage. Notre invité Patrick Lepape est président de « Roullet à cheval » et juge national d’attelage.