Le choc de deux étoiles à l'origine d'une découverte scientifique

C'est une découverte majeure qui a été annoncée lundi dernier par plusieurs équipes internationales de chercheurs, dont des Français. Ces scientifiques ont pu assister en direct à la fusion de deux étoiles à neutrons. Avant eux, des scientifiques avaient réussi en 2015 à détecter des ondes gravitationnelles, dues à la fusion de trous noirs. Une découverte qui a d'ailleurs permis à trois scientifiques américains d'obtenir le prix Nobel de physique.

Qu'est-ce-qu'une onde gravitationnelle ?

Ces ondes gravitationnelles sont des vibrations de l'espace temps causées par la fusion de trous noirs. Imaginez un caillou jeté dans l'eau. A la surface de l'eau, on voit apparaitre des ondulations. Les ondes gravitationnelles répondent au même principe.

Sauf que le caillou est ici une quantité colossale d'énergie équivalente à plusieurs fois la masse du soleil. Et qu'il a été "lancé" par deux trous noirs géants valsant l'un autour de l'autre, avant de fusionner ensemble en un nouveau trou noir moins lourd, à environ un milliard d'années-lumière de la Terre.

Cette année, au mois d'août dernier, des astrophysiciens ont donc enregistré de nouvelles ondes gravitationnelles, dues à la fusion de deux étoiles à neutrons. C'est l'un des phénomènes les plus violents qui existent dans l'univers. Pour mieux comprendre ce phénomène, Florence Gault a interrogé Frédérique Marion, directrice de recherche au Laboratoire de Physique des Particules d'Annecy et responsable de l'équipe Virgo, qui a pour objectif de détecter les ondes gravitationnelles.



Une onde qu'il est possible de voir et d'entendre

Pour détecter ces ondes gravitationnelles, les scientifiques utilisent des détecteurs placés dans différents laboratoires, qui enregistrent les ondes, représentées sur des écran par des courbes qui montent. C'est le signe qu'une onde gravitationnelle est en train d'être captée. L'onde peut ainsi être vue, et entendue !



Grâce à une coopération mondiale, les observatoires du monde entier ont pu braquer immédiatement leurs télescopes dans la bonne direction. Et donc voir des bribes de lumière de cette fusion. Cette fusion de deux étoiles est l'une des étapes importantes de la vie des étoiles car elles vont produire de la matière que l'on va retrouver autour de nous. Cette découverte nous permet notamment de savoir d'où vient quantité de matériaux, dont l'or.

A noter que sur Google Maps, il est désormais possible de scruter le système solaire. Afin de se rendre au plus loin de l'univers, il suffit de se rendre sur le site et de dézoomer au maximum, puis de cliquer sur "satellite", en bas à gauche de votre écran. Une liste de seize éléments s'offre donc à vous, sur votre gauche. Il ne vous reste plus qu'à choisir la planète, le satellite ou l'élément du système solaire que vous souhaitez explorer : la Terre, la Lune, Europe, Mars ou Pluton...