Le choix des mots en bioéthique

Le choix des mots, lorsqu’on évoque les sujets délicats de bioéthique, est un perpétuel défi. Faut-il parler de “foetus” ou “d’enfant à naître”, “d’aide médicale à mourir” ou de “suicide assisté” ? Les exemples sont nombreux.

Comment donc qualifier justement les choses pour se faire comprendre et surtout, pour dialoguer en vérité ?

Le père Xavier Dijon, philosophe, docteur en droit et passionné de bioéthique, nous livre des éléments de réponse et quelques clés pour dialoguer sur ces sujets.