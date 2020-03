Le CHU de Tours n'est pas saturés par les patients Covid19

Le CHRU de Tours n'est pas saturé aujourd'hui dans sa gestion des patients COVID 19, ce qui lui permet d'accueillir des malades d'autres régions et d'optimiser la gestion d'une prochaine vague de malades.



Dans ce journal, nous parlerons du fonds de solidarités mis en place pour accompagner les très petites entreprises, les indépendants et les auto-entrepreneurs. Vous verrez comment ils peuvent y prétendre



Pas de changements côté météo. Toujours du soleil et des températures en journée entre 10 et 15 degrés.