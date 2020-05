Le CHU de Tours se prépare au déconfinement

A Tours, dans les hôpitaux on se tient prête au dé confinement. La reprise de l'activité partout dans le pays a pousser le CHU a adapté ses activités. On verra lesquelles.



Un soutien psychologique pour les chefs d'entreprises mis en place dans le Loir-et-Cher. Les chambres consulaires du département noue un partenariat avec l'association Apesa qui accompagne déjà les entrepreneurs en difficulté.



Retour des orages en Touraine Loir et Cher pour demain et pour le reste du weekend. Les températures vont donc légèrement baisser.