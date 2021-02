Le CICAH, le nouveau dispositif contre la souffrance psychique et le suicide

Le CICAH, le Centre Intersectoriel de Crise et d'Alternative à l'Hospitalisation.

Ce centre regroupe un panel d'actions:

-Une plateforme téléphonique spécialisée au SAMU: le PSY15

-Un binôme assurant des consultations rapides pour des patients en crise psychique.

-Des visites dans les autres services hospitaliers

-Et une veille téléphonique pour éviter les récidives de suicides.

Pour le Professeur Catherine Massoubre, Chef du Pôle Psychiatrie et chef des urgences psychiatriques au CHU de Saint-Etienne, il s'agit de décharger les urgences psychiatriques et de mieux répondre aux différents besoins de la population.



©chu-st-etienne.fr