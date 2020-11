Le click and collect séduit les artisans d'art Tourangeaux

Les clicks and collect, une pratique qui s’est banalisée dans tous les domaines en ce confinement. Désormais, les artisans d’art s’y mettent également ! Reportage de Mathilde Errard.



L'agence de développement économique du Centre Val de Loire se projette vers 2021. Dev'up va tenter notamment d'accompagner des projets de relocalisation mais pas uniquement. On le verra dans ce journal.



Une belle journée demain, en Touraine Loir et Cher, avec du soleil et des températures qui restent stables.